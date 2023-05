Ponte sullo Stretto, arriva il via libera dal Senato: adesso è legge

Arriva l'approvazione da parte del Senato: con 103 voti favorevoli il Ponte sullo Stretto di Messina si farà e verrà definita anche la società che dovrà occuparsi dei lavori.

È arrivato il via libera da parte del Senato riguardo il Ponte sullo Stretto. Adesso, avverrà la conversione in legge del decreto per quanto concerne la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Nello specifico l’aula del Senato ha approvato il progetto con ben 103 voti favorevoli, mentre i voti contrari sono stati 49 e gli astenuti 3.

Presente al Senato anche il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che da parte del centrodestra è stato accolto con un applauso. Si ricorda che il provvedimento era stato approvato dalla Camera il 16 maggio scorso, definendo il corretto assetto della società Stretto di Messina Spa, e riavviando così la programmazione e la progettazione del Ponte.