Incidente in Sicilia, scontro auto-scooter: gravissima 23enne

Una ragazza di 23 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale in Sicilia che ha visto lo scontro tra un'auto e uno scooter: la giovane è in gravi condizioni.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nella frazione di Camaro, a Messina. Il sinistro, che ha visto lo scontro tra un’auto e uno scooter ha avuto per risultato il ferimento grave di una 23enne. La ragazza, che era in sella allo scooter, ha riportato un gravissimo trauma cranico e polmonare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per prestare i primi soccorsi e chiarire la dinamica dell’incidente. La giovane è stata condotta al Policlinico di Messina ed è stata operata d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia nel corso della notte. Le sue condizioni rimangono gravissime.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono al lavoro per comprendere la dinamica dell’incidente dopo aver effettuato gli opportuni rilievi del caso.