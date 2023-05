Sicilia, ancora un morto sul lavoro: operaio rimane schiacciato da macchinario

Una nuova morte sul lavoro si è verificata in Sicilia: un operaio ha perso la vita rimanendo schiacciato da un macchinario.

Si torna a parlare di morti bianche in Sicilia: nel corso della giornata odierna, un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da una macchina da lavoro.

I fatti si sono svolti a Siracusa, presso un’azienda metalmeccanica di contrada Targia, situata all’ingresso nord della città. Secondo quanto riportato, la Procura avrebbe già aperto un’inchiesta sul caso. La notizia giunge a sole 24 ore da quella del 48enne morto a Palermo mentre svolgeva dei lavori di manutenzione ad un autocompattatore. In merito al caso dell’operaio di Siracusa, gli investigatori hanno interrogato i compagni di lavoro della vittima per accertare eventualità responsabilità e per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.