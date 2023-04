Meteo Sicilia 1 maggio, temperature in aumento: le previsioni

Meteo Sicilia 1 maggio: la Festa del Lavoro è alle porte e saranno molte le persone intenzionate ad organizzare una scampagnata. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Sicilia 1 maggio: dopo la festa della Liberazione, un’altra è in arrivo, ovvero la Festa del Lavoro, che è sicuramente una buona occasione per chi ha intenzione di fare una gita fuori porta o una semplice scampagnata. In questi giorni a Catania le temperature sono in forte aumento anche per via dell’arrivo dell’anticiclone africano. Le temperature dunque si aggireranno intorno ai 25 gradi, non solo a Catania ma sulla maggior parte dell’isola.

Meteo Sicilia, le previsioni di domenica 30

La giornata del 30 aprile prevede tempo instabile su gran parte dell’Isola: sono previste ad esempio piogge e schiarite ma con alte temperature in molte zone della Sicilia. Per esempio nell’Agrigentino è prevista una minima di 13 gradi e una massima di 23 gradi, mentre a Caltanissetta è prevista una minima di 10 gradi e una massima di 22 gradi.

Prevista pioggia invece ad Enna, dove si registra la temperatura minima più bassa, ovvero 9 gradi, con una massima di 19 gradi. Pioggia debole anche a Messina, dove tuttavia è prevista una temperatura minima di 16 gradi e una massima di 22 gradi; è prevista invece una temperatura minima di 11 gradi a Ragusa con nubi e qualche pioggia sparsa.

Meteo Sicilia 1 maggio, le previsioni

Il meteo Sicilia 1 maggio prevede più sole: a Siracusa infatti è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature che oscillano tra gli 11 e i 25 gradi. Previsto bel tempo anche a Messina e Ragusa, nel messinese è prevista una temperatura minima di 15 gradi e una massima di 21 gradi, nel ragusano invece è prevista una minima di 9 gradi e una massima di 23 gradi.

Pioggia debole invece a Palermo, con temperature che oscillano tra i 16 e i 19 gradi, nubi sparse invece ad Enna con temperature che oscillano tra gli 8 e i 20 gradi.

Meteo Sicilia 1 maggio, le previsioni per Catania

A Catania le previsioni per il primo maggio sono in linea con l’Isola: la temperatura massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 24 gradi mentre la minima prevista è di 13 gradi.

Durante la giornata è prevista inoltre qualche nuvola, ma questo non dovrebbe portare particolari preoccupazioni; i venti saranno moderati per tutta la giornata.