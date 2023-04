1 maggio 2023: i centri commerciali aperti a Catania e provincia

Durante il primo maggio, molti centri commerciali di Catania e provincia resteranno chiusi, mentre altri prevedono delle aperture straordinarie. Di seguito le informazioni.

Durante il primo maggio, come per altre festività, molti centri commerciali di Catania e provincia saranno chiusi, come per esempio il Centro Sicilia. Tuttavia, saranno aperti Uci Cinema e Mc Donald’s nei seguenti orari:

Uci Cinema dalle 15:00 all’1:00;

Mc Donald’s dalle ore 7:00 alle ore 00:00.

Saranno chiusi in occasione della Festa dei Lavoratori anche: Le Porte di Catania, Le Ginestre, Etnapolis, I Portali, e il Katanè.

Prevista invece apertura straordinaria per il Sicilia Outlet Village a partire dalle ore 10:00 fino alle 21:00: chi ha voglia di una giornata di shopping può dunque recarsi presso questo punto vendita.