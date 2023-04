Aeroporto Fontanarossa, via al volo diretto Catania-Lourdes

Nuova tratta dall'aeroporto Fontanarossa: partiti i voli diretti da Catania verso una delle più famose mete di pellegrinaggio.

Era già stato annunciata a metà novembre e il 1° aprile è partito il primo volo. Si tratta del diretto dall’aeroporto di Catania “Fontanarossa” verso la Francia, precisamente in una delle più famose mete di pellegringaggio: Lourdes. I voli saranno operati dalla compagnia spagnola low cost Volotea, che già collega un altro scalo siciliano, l’aeroporto di Palermo, alla città francese. Da Fontanarossa saranno 2 i voli settimanali in direzione Lourdes, ogni martedì ed ogni sabato.

Per rilanciare il turismo, Volotea punta anche ai viaggi di carattere spirituale, ad una tariffa concorrenziale, che attirano ogni anno un grande numero di pellegrini e viaggiatori, come nel caso di Lourdes dove sono tantissimi i visitatori che si recanno nella città francese per andare al “Santuario di Nostra Signora di Lourdes”.

Francia, e Volotea, che saranno ancora protagoniste poiché dal 26 maggio partità un altro collegamento diretto da Catania, stavolta verso Nantes, mentre, restando in Italia, imminente è il via della tratta Catania-Firenze operata sempre dalla low cost spagnola, in programma il 6 aprile.

Vasta scelta, dunque, in vista delle festività pasquali che registrano ogni anno un alto numero di passeggeri in viaggio verso destinazioni italiane ed estere.