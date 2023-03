Ponte sullo Stretto: attesa per ok definitivo, Salvini: “Prima pietra nel 2024”

Ponte sullo Stretto: dovrebbbe arrivare oggi l'ok definitivo al decreto. Salvini punta alla deposizione della prima pietra nel 2024.

Ponte sullo Stretto: dovrebbe arrivare oggi l’ok definitivo per il decreto presentato dal governo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nel testo del decreto disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Altra condizione necessaria è l’assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a. e un monitoraggio ambientale.

Ad annunciare la notizia dell’ok al decreto che dovrebbe arrivare oggi è stato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a Radio Capital: “L’obiettivo che ci siamo dati è di posare la prima pietra e aprire i cantieri entro l’estate del 2024. Oggi dovrebbe avere l’ok definitivo il decreto — dichiara Salvini —. Tanti ne hanno parlato, conto di riuscire ad avviarlo”.

Il Ministro aggiunge, inoltre, dichiarazioni su interventi riguardanti le ferrovie tra Calabria e Sicilia e tra Palermo e Messina: “Adesso stiamo spendendo decine di miliardi per il potenziamento delle ferrovie tra Calabria e Sicilia: 11 mld per potenziare la rete con la Sicilia per la linea Palermo-Messina. Penso sia giunto il momento di fare il Ponte”.

Secondo quanto riporta il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “il ponte garantirtà prestazioni aerodinamiche che garantiscano stabilità anche in condizioni vento estremo, cioè superiore ai 200km/h e sarà in grado di resistere a eventi sismici di circa 7,1 Richter, per una durabilità di 200 anni“.