Furto di 350 chili di rame dalla stazione dei bus: arrestato ladro nel Catanese

Ha rubato 350 chili di rame dalla stazione degli autobus. Arrestato un uomo di 54 anni nel Catanese, che dovrà anche pagare una sanzione.

Ha rubato 350 chili di rame dalla stazione degli autobus della Ferrovia Circumetnea. È successo ad Adrano, nella zona nord dov’è situtata la stazione. Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, in data 28 marzo 2023, hanno proceduto a trarre in arresto per esecuzione pena un uomo di anni 54, il quale dovrà scontare una condanna pari a 1 anno, 11 mesi e 5 giorni di reclusione oltre che il pagamento di una multa di 800 euro. I fatti per i quali l’uomo dovrà espiare la pena residua in regime di detenzione risalgono al 2011. Gli Agenti hanno proceduto all’accompagnamento dell’arrestato presso gli Uffici del predetto Commissariato al fine di procedere alle operazioni di fotosegnalamento. Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato condotto presso il carcere di “Piazza Lanza” dove sconterà la pena.