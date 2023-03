Catania, abusivismo: al via demolizione di 22 autorimesse illegali

Abusivismo a Catania: sono iniziate le demolizioni di 22 autorimesse costruite illegalmente su territorio demaniale.

Sta mattina nel quartiere di Librino, in via Moncada, si è dato il via ai lavori per demolire 22 autorimesse abusive, costruite su un terreno demaniale. Nello specifico le autorimesse sarebbero antistanti un immobile di proprietà dello Iacp.

“La Procura della Repubblica di Catania – si legge in una nota – avvalendosi della preziosa opera dei carabinieri forestali appartenenti alla propria sezione di polizia giudiziaria, in sinergia con le istituzioni locali, prosegue, quindi, l’attività di tutela del territorio sia nella prevenzione degli abusi, sia in fase repressiva, mediante la demolizione coatta degli edifici abusivamente realizzati”.

Inoltre, la Procura sottolinea quanto sia stata importante una “proficua intesa con il Comune, finalizzata a garantire la tutela del territorio mediante il ripristino delle condizioni antecedenti alla realizzazione delle opere abusive”.

Proprio in via Moncada stamattina sono intervenuti anche carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale e vigili del fuoco per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica.