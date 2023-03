Stasera in TV: “Piacere sono un po’ incinta” e “Mai Stati Uniti”

Stasera in tv: per questo mercoledì sera sono previsti film di ogni genere. Ecco alcuni tra i più consigliati dalla redazione di Live Unict.

Piacere sono un po’ incinta [Rai 2, ore 21.20]: Commedia americana del 2010 in cui dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto è una perdita di tempo. Poiché tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan e tutto prende una piega nuova e inaspettata.

Io c’è [Canale 34, ore 21.00]: Commedia italiana del 2018, racconta la storia di un albergatore che per risollevare le sorti della sua attività, fonda una nuova religione. Con Edoardo Leo.

Mai Stati Uniti [Canale 9, ore 21.25]: Commedia italiana del 2013 che vede, Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele, cinque persone diverse tra loro, nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre, un certo Vanni Galvani. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato loro una cospicua eredità che potranno incassare solo dopo aver portato a termine il suo ultimo desiderio: cospargerne le ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.

Il mio profilo migliore [Rai Movie, ore 21.10]: Film francese del 2019, racconta della cinquantenne Claire vive male la solitudine del divorzio dal marito e di una relazione scostante con un giovane uomo, Ludo. Per carpire qualche informazione in più su Ludo, Claire crea su un social network un falso profilo, in cui è una giovane donna di ventiquattro anni, ed entra in contatto con Alex. Tra i due nasce una relazione virtuale che si trasforma presto in una travolgente passione da cui Claire diventa dipendente. Alex diventa sempre più incalzante con la richiesta di un incontro e Claire si ritrova intrappolata in un groviglio di menzogne che alimentano le sue emozioni, dal quale sembra impossibile trovare una via d’uscita.