UNICT – Medicina e Odontoiatria: pubblicate le modalità di iscrizione per i corsi magistrali

Sono state pubblicate le modalità d'iscrizione per il test d'ammissione in Medicina e Odontoiatria, ecco quali sono i passaggi necessari per candidarsi.

Sono state pubblicate le modalità di iscrizione per le prove di selezione per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in ” Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi dentaria” per l’anno accademico 2023/2024.

Tuttavia il numero di posti disponibili verrà pubblicato a breve con un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, i posti provvisori sono 400 per medicina e 25 per odontoiatria, la procedura d’iscrizione è suddivisa in tre fasi.

Come candidarsi ai corsi di Medicina e Odontoiatria

Per partecipare al test TOLC-MED bisogna iscriversi online sul portale cisiaonline in due periodi specifici:

dal 13 marzo al 3 aprile 2023 (entro le ore 14) > per la 1a sessione 13-22 aprile 2023;

(entro le ore 14) > per la 1a sessione 13-22 aprile 2023; dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (entro le ore 14) > per la 2a sessione 15-25 luglio 2023.

I candidati con invalidità, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nella procedura d’iscrizione possono richiedere una prova di ammissione con tempi aggiuntivi e/o supporti personalizzati. Invece, i cittadini dei Paesi non-UE residenti all’estero devono prenotare e svolgere il TOLC nella sede in cui intendono presentare la domanda d’inserimento in graduatoria. Inoltre, per partecipare alle selezioni è necessario per tutti i candidati non-UE iscriversi sul portale entro il 30 luglio 2023.

Successivamente, dopo aver sostenuto il test TOLC-MED sul sito del MIUR a partire dal 24 luglio al 24 agosto, verrà aggiunta la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale.

La stesura della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre, infine sarà necessario presentare la domanda di immatricolazione nella sede in cui il candidato risulta assegnato.