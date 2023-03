Migranti, record di sbarchi: sono 2mila nelle ultime 24 ore

Migranti: registrato nuovo record di sbarchi in 24 ore. Sono stati in 2mila a sbarcare a Lampedusa in questo arco di tempo.

Migranti: continua il flusso verso Lampedusa, registrando un nuovo record. Si registrano oltre 2mila sbarchi nelle ultime 24 ore e fra la notte e l’alba di oggi, sono stati in 267 ad approdare sull’Isola dell’arcipelago delle Pelagie.

6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano i migranti sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza.

A Lampedusa giorni di grande difficoltà come quello di ieri, con 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. L’ Hotspot di contrada Imbriacola ha accolto complessivamente altre 525 persone, per un totale di 1.831 ospiti. Situazione che potrebbe complicarsi poiché i posti liberi all’hotspot sono rimasti 400.