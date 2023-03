Migranti, riprende il flusso in Sicilia: salvate 745 persone in meno di 24 ore

Continuano gli sbarchi di migranti in Sicilia: la Guardia costiera ha compiuto in meno di 24 ore due operazioni in soccorso.

La Guardia costiera ha compiuto in meno di 24 ore due operazioni in soccorso di 745 migranti nel Mediterraneo. Le manovre sono iniziate a partire dalle prime ore di ieri mattina, quando i mezzi hanno raggiunto un peschereccio con 295 migranti a bordo, in area di responsabilità Sar italiana, a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese.

Di questi 295, 85 sono statti fatti sbarcare a Crotone: 46 egiziani, 37 pakistani e due siriani. Si tratta di soli uomini, tra cui 9 minori, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero partiti quattro giorni fa dalla Libia.

L’altra operazione di soccorso è stata svolta sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Catania: a circa 100 miglia a Est di Siracusa è stato infatti individuato e raggiunto un peschereccio, con a bordo circa 450 migranti. Questi ultimi sono stati soccorsi da Nave Corsi e da una motovedetta Sar della Guardia costiera. Una parte delle persone è stata fatta sbarcare a Catania stamattina, mentre gli altri sono stati portati ad Augusta e Messina.

I flussi sono destinati ad aumentare: tra ieri e oggi sono infatti state intercettate dalla Guardia costiera tunisina 30 imbarcazioni e 2.034 migranti in viaggio nel Mediterraneo.