Sicilia, oltre 2200 migranti in un hotspot: attesi trasferimenti

Attesi i trasferimenti dei migranti verso altri centri, al fine di evitare sovraffollamenti.

Resta vivo il tema dell’immigrazione in Sicilia: in questo momento sono 2.226 i migranti ospiti in questo momento presso l’hotspot di Lampedusa.

La prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto in mattinata il trasferimento di 178 persone con un volo charter direzione Olbia e di 530 persone che con traghetto di linea verranno portate a Porto Empedocle.

Anche durante la giornata di ieri sono avvenuti dei trasferimenti: la nave militare Dattilo ha trasferito, con destinazione Messina e Reggio Calabria, più di 690 persone.