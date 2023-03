Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: tutti i luoghi da visitare nell’Isola

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: gli elenchi completi dei luoghi da visitare suddivisi per provincia.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate FAI di primavera. Saranno in totale 750 i luoghi da visitare presenti in 400 città. Di questi molti sono visitabili in tutte le province della Sicilia. Di seguito l’elenco dei luoghi da poter visitare in Sicilia.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Agrigento

L’elenco completo dei luoghi da visitare ad Agrigento e provincia:

Chiesa del Purgatorio;

Chiesa della Badiola;

Giardino della Kolymbethra;

Giardini Porta di ponte;

Monastero di Santo Spirito;

Palazzo Celauro;

Monastero SS Rosario e delle Benedettine, Palma di Montechiaro (AG);

Chiesa Madonna degli Angeli;

Mannalà scalinata Madonna degli Angeli.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Caltanissetta

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Caltanissetta e provincia:

Caltanissetta del 700, sui passi di Goethe;

Castello Manfredonico, Mussomeli (CL);

Borgo Polizzello, Mussomeli (CL).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Catania

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Catania e provincia:

Biblioteca e Pinacoteca Zelantea, Acireale;

Parco delle Terme, Acireale;

Seminario Vescovile, Acireale;

Ducea di Nelson, Bronte (su prenotazione);

Carcere Borbonico, Caltagirone;

Palazzo Comunale, Caltagirone;

Castello Ursino;

Chiesa San Martino dei Bianchi;

Chiesa della Badia di Sant’Agata;

Palazzo di Sangiuliano;

Castello degli schiavi, Fiumefreddo;

Castagno dei Cento Cavalli, Sant’Alfio (su prenotazione);

Villa Pennisi di Floristella, Acireale;

Palazzo Municipale, Acireale;

Chiesa del Praino, Milo (su prenotazione);

Itinerario tra arte e cultura, Bronte (su prenotazione);

Corte Capitaniale, Caltagirone;

Palazzo Libertini San Marco, Caltagirone;

Palazzo Scuderi (riservato agli iscritti);

Giardino di Goethe e balconata Palazzo Biscari;

Chiesa della SS Trinità;

Villa Ardizzone (riservato agli iscritti);

Storia e Arte tra lava e tesori, Randazzo (su prenotazione);

Tra arte e coriandoli, Misterbianco;

Passeggiate storico-letterarie tra le pagine di Verga, Vizzini.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Enna e Messina

L’elenco completo dei luoghi da visitare nelle province di Enna e Messina:

Gran Priorato di Sant’Andrea, Piazza Armerina;

Villaggio di Borgo Cascino (EN);

Percorso delle chiese di San Calogero, Sant’Antonio Abate e San Benedetto (EN);

La città in un museo, il museo nella città (ME) (su prenotazione).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Palermo

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Palermo e provincia:

Castello dei Ventimiglia, Castelbuono;

Chiesa dell’Itria, Castelbuono;

Chiesa di San Francesco, Castelbuono;

Matrice Vecchia, Castelbuono;

Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, Castelbuono;

Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Maggiore, Isnello;

Alla scoperta dei quartieri, Isnello;

Aula Bunker Ucciardone;

Villa Belvedere, Carini;

Chiesa San Giovanni degli Eremiti;

Complesso Monumentale Guglielmo II;

Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino;

Chiesa e Chiostro della Magione;

Istituto Magistrale Regina Margherita, il Chiostro;

Mostra Tschinke da neu ex con vento della maggiore (riservato agli iscritti).

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Ragusa

L’elenco completo dei luoghi da visitare a Ragusa e provincia:

Palazzo della Prefettura;

Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore;

Palazzo Vescoviale.

Giornate FAI primavera 2023 in Sicilia: Siracusa e Trapani

L’elenco completo dei luoghi da visitare nelle province di Siracusa e Trapani: