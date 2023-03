Tangenziale di Catania, via a lavori di pavimentazione: l’avviso

Ancora lavori alla tangenziale di Catania: l'Anas ha reso noto che nei prossimi giorni potranno esserci disagi per la pavimentazione dell'arteria etnea.

Proseguono i lavoro alla Tangenziale di Catania: secondo l’ultimo avviso rilasciato dall’Anas, si è dato il via alla pavimentazione tra la Zona Industriale Nord e Primosole, alla connessione con la statale 114. In particolare, come dichiarato dall’Anas, si tratta degli ultimi interventi di riqualificazione del piano viabile ancora da eseguire in tangenziale.

I lavori saranno eseguiti con turnazione sulle 24 ore. Per quanto riguarda la durata, in base all’avanzamento del cantiere, saranno attuati restringimenti di carreggiata, in entrambe le direzioni, mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso.

Infine, nelle prossime settimane si procederà alla pavimentazione del tratto in prossimità della barriera di San Gregorio, tra il 0,000 e il km 0,500. Questi lavori saranno svolti esclusivamente durante la fascia oraria notturna.