Noleggiavano auto per rubare in trasferta in Sicilia: arrestati 4 catanesi

Sono stati arrestati i quattro catanesi che noleggiavano autovetture e andavano a rapinare abitazioni in trasferta.

Sono stati arrestati i quattro catanesi accusati per furto in abitazione in Sicilia. I militari dell’Arma hanno chiesto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto di poter avviare le indagini a seguito della denuncia di persone sospette da parte di alcuni residenti di Terme Vigliatore. Infatti, quest’ultimi avevano notato alcune persone che, scese dall’automobile, cominciavano a suonare citofoni diversi chiedendo informazioni a chi si affacciava alla porta.

A seguito delle indagini e delle analisi compiute sulle immagini delle telecamere sono stati accertati quattro furti tentati in delle abitazioni del Messinese, fra Rodì Milici, San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto. I catanesi utilizzavano delle automobili noleggiate e si munivano di mascherina chirurgica per coprire il volto. I malintenzionati, dopo essersi accertati che nessuno fosse in casa, entravano forzando le porte e le finestre con cacciaviti derubando non solo monili in oro, ma anche armi come in un caso per il quale è stato accertato il furto di fucili da caccia muniti di cartucce.

In uno dei tentati furti, un carabiniere da lontano, ha notato degli individui che forzavano un portone e allarmandoli li ha conseguentemente messi in fuga, ma è riuscito a fornire preziosi strumenti per le indagini sui furti dei catanesi in questione. A seguito delle indagini dei carabinieri, è stata dunque posta una fine a quella che era diventata una vera e propria banda di rapinatori con tanto di fiancheggiatori che li aiutavano nello smistamento della refurtiva ottenuta.