Matrimonio a tema Sicilia: consigli utili

La Sicilia è una terra molto ricca di tradizioni, colori e profumi tradizioni tali che già da diversi anni sta ispirando il tema di molti matrimoni tra vip e non solo.

Per tutte le sue peculiarità, ben si presta a riempire una intera giornata così importante, come quella di un matrimonio, in modo da renderla unica e speciale.

Tutto molto semplice per chi è del posto, ma chi non conosce a fondo questa cultura, come può agire per organizzare un perfetto matrimonio a tema Sicilia?

1. Scegli un abito tradizionale

La Sicilia è una terra di antiche e nuove passioni, di quelle che se si devono raffigurare con un abito, fanno venire subito in mente quello della tradizione, non esattamente bianco o dai tessuti troppo lisci e tecnici, ma fatto di merletti, ricami, tagli puliti, non troppo avvitati e soprattutto con un velo molto lungo.

Sono molti i negozi di abiti da sposa Catania, Palermo, Trapani e negli altri capoluoghi della regione. Anche se può risultare un po’ impegnativo, venire sul posto a scegliere un abito per il proprio matrimonio a tema Sicilia, può essere il primo passo per restare fedeli alle tradizioni di questa terra.

2. Propendi per partecipazione a tema maioliche

Il tema di un matrimonio spesso lo si intuisce proprio dalle partecipazioni. Su queste, ormai, ci si può sbizzarrire come più si crede, da un classico carnet che richiama l’idea di una carta d’imbarco fino alla classica carta Amalfi, per gli inguaribili amanti della tradizione.

Ma che motivo si può scegliere per l’invito ad un matrimonio tema Sicilia?

Le maioliche sembrano essere la soluzione più adatta. Linee squadrate e molto colorate, che richiamano lo stile barocco di cui è pregna la Sicilia, senza dubbio lanceranno un messaggio molto chiaro agli invitati sul tema dell’evento.

In realtà sono tanti i motivi e i colori a cui si può ispirare per le partecipazioni. Dai limoni alle teste di moro, senza dimenticare la ruota dei carretti siciliani magari dipinti a mano su carta o anche solo stampati.

3. Quali decorazioni, mise en place e menu scegliere?

Se c’è una cosa che proprio non può mancare in un matrimonio a tema Sicilia sono i colori dei suoi frutti.

Fiori d’arancio, limoni, pale di fichi d’india vanno necessariamente inserite negli addobbi della chiesa e del locale, per illuminare di quella luce raggiante che solo la Sicilia sa donare.

Per l’apparecchiatura della tavola, in realtà, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si possono inserire delle teste di moro come centrotavola e al loro interno un trionfo di fiori e limoni, ma anche delle mattonelle di Caltagirone, in versione mignon come segnaposto.

Non va trascurato, infine, neanche il menu che deve prevedere alcune delle preparazioni tipiche della regione, come monoporzione di cous cous, caponata di verdure e pesce spada a tutto pasto.

4. Musica tradizionale

Se matrimonio siciliano deve essere, allora bisogna curare ogni singolo dettaglio, incluso la scelta del gruppo che si occuperà dell’animazione musicale.

Se deve essere un matrimonio a tema Sicilia, infatti, meglio accantonare l’idea del Dj che propone solo brani romantica o balli di gruppo, a favore di gruppo folk della tradizione siciliana, com gli immancabili mandolini e tamburelli.