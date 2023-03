Catania, annunciati nuovi disservizi idrici: date e orari

Ancora due nuovi disservizi idrici annunciati per la città di Catania: le zone interessate dall'interruzione e gli orari dei possibili disagi.

La Sidra, società che si occupa della gestione dell’acqua per alcune zone della città di Catania, ha comunicato tramite l’apposita sezione del proprio sito web due nuovi disservizi. Nel primo caso, si tratta del rischio del verificarsi fenomeni di bassa pressione o temporanea mancanza di acqua in alcune aree della città etnea. Quest’ultimo avviso riguarderebbe la giornata del 23 e del 24 marzo 2023 e il disservizio sarebbe causato dalla riduzione di portata consegnata da un fornitore terzo.

Nello specifico, le aree del Comune di Catania coinvolte nel disservizio sarebbero le seguenti:

Quartieri San Giorgio e Fossa Creta , nello specifico area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe;

, nello specifico area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe; Area individuata dalle vie Viale Moncada, Viale Bummacaro, Stradale San Teodoro e traverse limitrofe e Villaggio S. Agata zone A, B, C e D.

In aggiunta, Sidra ha comunicato un ulteriore disservizio in un’altra area di Catania per quanto riguarda la giornata del 24 marzo 2023. In questo caso, la motivazione legata alla sospensione del servizio è dovuta alla necessità di attuare dei lavori di manutenzione presso il blocco Torre Allegra, dove è stata individuata una perdita. Nello specifico, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 sarà interrotta la fornitura idrica proveniente dai pozzi Milisinni.

Le aree interessate da quest’ultimo disservizio annunciato saranno soprattutto le zone di Passo Martino, Palma 2, Torrazze e Giancata.