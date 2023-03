Auto in fiamme su strada nel Catanese: traffico in tilt [VIDEO]

Un'auto ha preso fiamme su una strada del Catanese: sul posto, traffico in tilt in attesa dei Vigili del Fuoco.

Un’auto ha preso fuoco su una strada del Catanese: sul posto, traffico in tilt in attesa dei Vigili del Fuoco. In particolare, la strada che stava percorrendo l’auto che è andata in fiamme è via Gramsci a Gravina di Catania.

Come visibile dal video inviato da un lettore, l’auto si è fermata in mezzo alla via quando ha preso fuoco, paralizzando il traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto si attende l’intervento dei Vigili del Fuoco per portare la situazione alla normalità.

In aggiornamento…