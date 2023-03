Concorsi Ministero Giustizia: bandi in arrivo per 13mila nuove assunzioni

Concorsi Ministero giustizia: col nuovo piano di Governo si punta ad assumere 13mila nuove unità tra diplomati e laureati. Ecco quali sono i concorsi in corso.

Concorsi ministero giustizia, sono in arrivo delle nuove assunzioni per il 2023. Secondo il PNRR e i nuovi provvedimenti da parte del Governo sono oltre 13mila le risorse da assumere.

Concorsi ministero giustizia: ecco i nuovi concorsi

Negli scorsi mesi il Ministero della Giustizia ha bandito nei nuovi concorsi per reclutare migliaia di nuove risorse tra diplomati e laureati. Va sottolineato che alcuni bandi sono stai programmati lo scorso anno ma non sono usciti e probabilmente verranno slittati al prossimo anno. Ecco quali sono i bandi aperti:

Concorso Ministero Giustizia per 8.250 addetti ufficio processo, area III, F1;

Concorso Ministero Giustizia per 1.400 operatori giudiziari, area II, F1;

Concorso Ministero Giustizia per 1.000 unità di personale appartenente all’area II, fascia economica F2;

Concorso Ministero Giustizia per 107 funzionari contabili DAP, area III, F1. Per tutti i dettagli leggete questo approfondimento;

Concorsi Ministero Giustizia per 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale da destinare all’Uepe. In questa pagina tutte le informazioni;

Concorso Ministero Giustizia per 418 funzionari UNEP (Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti);

Concorsi Ministero Giustizia per 286 funzionari tecnici, area III, F1 (50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri);

Concorso Ministero Giustizia per 63 assistenti contabili area II, F2;

Concorso Ministero Giustizia per 63 assistenti informatici area II, F2.

Concorsi Ministero Giustizia in fase di svolgimento

Per il momento non ci sono concorsi aperti ma sono in fase di svolgimento diverse procedure concorsuali bandite tra lo scorso anno e l’anno in corso. Si tratta dei seguenti concorsi:

Concorso Ministero della Giustizia per 203 assistenti tecnici da assumere presso il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP);

Concorso Ripam Ministero Giustizia per 791 posti (773 funzionari e 18 conservatori) presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Ufficio centrale archivi notarili;

Concorso Ministero della Giustizia per 104 funzionari giuridico pedagogici, inserimento nel DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria);

Concorso Ministero della Giustizia per 400 notai.

Concorsi Ministero Giustizia, come avviene il reclutamento?

Buona parte degli inserimenti programmati verrà realizzata con i nuovi concorsi attesi nel 2023 che verranno utilizzati anche per le assunzioni programmate nel 2024, parte delle assunzioni verrà effettuata invece attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi che sono stati banditi lo scorso anno o di precedenti procedure concorsuali.

Si precisa, inoltre, che i bandi di concorso verranno pubblicati sulla piattaforma inPa e nel portale web del Ministero.