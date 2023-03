Catania, annunciata sospensione servizio idrico: le zone interessate

Annunciato un nuovo disservizio idrico per alcune zone della città di Catania nei prossimi giorni: l'elenco delle aree interessate.

Una nuova sospensione dell’erogazione idrica si verificherà nei prossimi giorni in alcune aree di Catania. A dare la comunicazione è la Sidra, società che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato per alcune aree della città di Catania e della provincia.

Secondo quanto riportato dalla Sidra in una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’azienda, martedì 14 marzo 2023 potrebbero verificarsi disservizi idrici nella zona di Palma 1 e Torre Allegra – Zona Industriale di Catania. Il motivo alla base dello stop del servizio idrico è la sospensione di fornitura di energia elettrica da parte di E-distribuzione. In particolare, i disagi potrebbero verificarsi in una specifica fascia oraria indicata dalla Sidra a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 16.15, tempistica entro la quale la situazione dovrebbe tornare alla normalità.