Catania, Fiction reti Mediaset cerca nuove comparse: i dettagli

Una nuova fiction verrà girata a Catania nella prossima primavera.

Fiction Reti Mediaset cerca nuove comparse per la sua produzione. Per coloro i quali volessero provare ad entrare nel mondo delle fiction i Casting si svolgeranno a Catania giorno 9 e 10 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nella biblioteca Comunale in via Passo Gravina n.19 (l’ingresso si troverà in via Etnea adiacente civico 531).

Si cercano comparse maschili e femminili dai 18 ai 70 anni. Coloro che vorranno presentarsi dovranno munirsi di fotocopia fronte e retro della propria carta d’identità, codice fiscale, Iban cartaceo, email e contatto telefonico scritto nelle fotocopie. Le riprese verranno girate a Catania nella prossima primavera.