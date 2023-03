Tragico incidente in Sicilia: perde la vita un giovane di 17 anni

Ancora un incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita un giovane di 17 anni.

In Sicilia, nelle scorse ore, un altro giovane ha perso la vita in un incidente stradale, questa volta apparentemente autonomo. Si tratta di Samuele Cilia, di appena 17 anni. Il sinistro si è verificato nel territorio di Pachino, in provincia di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione ieri (poco prima della mezzanotte), il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, per poi schiantarsi contro uno palo della segnaletica verticale. Sul posto è giunta un’ambulanza ma i soccorsi sono risultati vani.