Alluvioni, Regione lancia piano per manutenzione corsi d’acqua: gli interventi

Dopo l'annuncio di un piano regionale di manutenzione dei corsi d'acqua conseguente all'ondata di maltempo in Sicilia orientale, sono stati definite le aree di intervento.

Dopo aver eseguito una mappatura del territorio, il Presidente della Regione Siciliana Schifani aveva annunciato un Piano straordinario d’interventi volti a contrastare le conseguenze dei fenomeni alluvionali, ma soprattutto a prevenirne i danni. Come ha precedentemente dichiarato il Presidente Schifani non è più possibile intervenire a danno compiuto né lavorare su brevi tratti, ma è necessaria una manutenzione costante sugli interi corsi d’acqua.

Com’è noto, a seguito degli ultimi fenomeni alluvionali causati dal maltempo in Sicilia, sono stati disposti circa 20 milioni di euro per ricostruire gli argini dei fiumi e rimuoverne il materiale vegetale incolto. In particolare, verrà effettuato il dragaggio del fiume Simeto dalla Città Metropolitana di Catania e dall’Ente Oasi del Simeto, per evitare esondazioni dai fiumi Dittaino e Gornalunca, com’è avvenuto il 9 febbraio a seguito dell’abbattimento del ciclone Helios.

Inoltre, sono stati progettati dei lavori da 247 mila euro per la manutenzione straordinaria dei fiumi Anapo e Ciane, grazie alla convenzione stipulata dall’ Autorità del bacino e il comune di Siracusa. Infine, il genio civile di Caltanissetta, nel Nisseno, realizzerà dei lavori dal costo di 291 mila euro che porteranno alla rimozione di tronchi e detriti vari, sui torrenti Ficuzza e Maroglio.