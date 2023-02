UNICT – Iscrizione per prova di Medicina 2023: tutto le info

Sono state pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Catania, le procedure per effettuare l'iscrizione per il TOLC di medicina.

Sono state rese pubbliche le modalità di iscrizione alle prove di selezione per l’ammissione al primo anno per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in “Medicina e Chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi dentaria” per l’anno accademico 2023-24.

Il numero dei posti disponibili verrà pubblicato a breve con il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ma sono previsti 400 posti per Medicina e 25 per Odontoiatria, la procedura prevede 3 fasi.

Come presentare la candidatura

Per prima cosa è necessario iscriversi al test TOLC-MED attraverso il portale cisiaonline, in due periodi:

dal 13 marzo al 3 aprile 2023 (entro le ore 14) > per la 1a sessione 13-22 aprile 2023

dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (entro le ore 14) > per la 2a sessione 15-25 luglio 2023

Il contributo di partecipazione al test è di 30 euro, il pagamento va effettuato sul portale, i candidati con invalidità, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, possono richiedere attraverso il portale una prova di ammissione con tempi aggiuntivi e/o supporti personalizzati. Si precisa che i cittadini dei Paesi non-UE residenti all’estero devono prenotare e svolgere il TOLC presso la sede in cui intendono presentare la domanda di inserimento alla graduatoria, per partecipare è necessario iscriversi sul portale Universitaly entro il 30 luglio 2023.

Successivamente è necessario presentare la domanda di inserimento sul sito del Miur, dal 31 luglio alle ore 15:00 del 24 agosto 2023, i cittadini dei Paesi non-UE residenti all’estero possono presentare la domanda di inserimento nella graduatoria di merito locale dell’ateneo in cui hanno sostenuto il test.

Infine la pubblicazione della graduatoria unica nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, e sarà necessario presentare la domanda di immatricolazione presso la sede in cui il candidato risulta assegnato.