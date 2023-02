Calcio a 5, a Catania Italia-Macedonia del Nord: sfida per Qualificazioni Mondiali 2024

La partita, ad ingresso gratuito, si terrà all'interno dell'impianto del PalaCatania, in Corso Indipendenza.

Cresce l’attesa per la partita Italia Vs Macedonia del Nord, gara valida per le Qualificazioni al Mondiale di Futsal 2024 che domani, mercoledì 1° marzo, si disputerà proprio nel capoluogo etneo, più in particolare all’interno dell’impianto del PalaCatania di Corso Indipendenza.

Proprio oggi, all’interno della Sala Giunta del Comune di Catania a Palazzo degli Elefanti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del match con protagonista la nazionale italiana di calcio a 5. L’ ingresso sarà gratuito.

Insieme al Commissario Straordinario di Catania Piero Mattei, anche il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini, il Vicepresidente Antonio Scocca, il Consigliere Stefano Castiglia, il Presidente del CR Sicilia Sandro Morgana, il Responsabile del calcio a 5 del Comitato siciliano Maximiliano Birchler e il Presidente della Meta Catania Enrico Musumeci. Al tavolo anche il Ct della Nazionale Massimiliano Bellarte e i calciatori Carmelo Musumeci e Alex Merlim.

“Siamo orgogliosi che la Nazionale torni in Sicilia dopo 12 anni per la prima volta e che la scelta sia caduta su Catania – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Comune Piero Mattei – . Si giocherà nello splendido impianto del PalaCatania di Corso Indipendenza, riconsegnato al mondo dello Sport poco più di un anno addietro dopo i lavori di riqualificazione, per un evento di grande valenza sportiva e sociale. Il grande cuore dei catanesi e dei siciliani non farà certamente mancare l’affetto e il sostegno al Team Italia in questa tappa degli Azzurri verso il Mondiale di Futsal”.