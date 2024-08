A seguito della richiesta specifica del sindaco Enrico Trantino, la direzione generale della FCE ha deciso di estendere l’orario delle corse notturne della metropolitana in occasione dell’incontro di calcio Catania-Benevento, che si terrà lunedì 2 settembre alle 21:15 presso lo stadio Angelo Massimino.

Nello specifico, l’ultima corsa dalla stazione Cibali in direzione Stesicoro è prevista per le 23:46, mentre in direzione Monte Po la partenza dell’ultima corsa è stata programmata per le 00:18.