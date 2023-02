Sicilia, si fa prestare la moto da cross dall’amico e si schianta: grave 14enne

Ferito gravemente un 14enne dopo aver provato la moto da cross dell'amico: al momento non sembra essere in pericolo di vita.

Un ragazzo di 14 anni, a seguito di un incidente, si trova al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in quanto ferito gravemente: il giovane riporta infatti traumi e contusioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il fatto è successo a Monserrato, dove l’adolescente si trovava a casa di un coetaneo, in provincia di Agrigento. Alla vista della moto da cross dell’amico, una Ktm, il ragazzo avrebbe cominciato ad insistere per “fare un giro” nel giardino stesso dell’abitazione dell’amico e così lui, spiegandogli come fare per accenderla e metterla in marcia, gli ha lasciato le chiavi. La “prova”, però, è durata poco perché il quattordicenne si è subito schiantato contro un muro.

Quello che sarebbe dovuto essere un simpatico pomeriggio a casa dell’amico si è dunque trasformato all’improvviso in una quasi tragedia: il giovane è infatti rimasto gravemente ferito.

Si sono subito precipitati nell’abitazione i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile ed un’autoambulanza del 118, che hanno trasferito il ragazzino al pronto soccorso di contrada Consolida. Il giovane non si trova apparentemente in pericolo di vita, ma non è escluso che il proprietario della motocicletta, o meglio, i suoi genitori, possano venire sanzionati.