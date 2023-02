Pensioni, quota 103: come funziona e chi può fare domanda? Tutte le informazioni principali sul sistema di uscita dal lavoro.

Pensioni, quota 103: come funziona e chi può fare domanda? Queste sono solo alcune dei dubbi che si pongono numerose persone riguardo il sistema di funzionamento dell’istanza di uscita dal lavoro anticipata. Ecco tutti i dettagli più importanti sulla questione.

Pensioni, quota 103: cos’è e come funziona

La quota 103 è una delle tipologie di istanze di uscita dal lavoro promosse dall’Inps, che di recente ha dato il via libera alla presentazione delle domande per questa categoria. Nello specifico, la prima finestra utile per l’uscita è prevista per il 1° aprile 2023 per i dipendenti del settore privato, mentre la seconda sarà quella del 1° agosto 2023 per i dipendenti del settore pubblico.

Tuttavia, queste due finestre riguarderanno solo i dipendenti che abbiano già ottenuto i requisiti entro lo scorso 31 dicembre 2022. Per coloro i quali li otterranno a partire da gennaio 2023, è revista una finesta mobile di tre mesi per i dipendenti privati, che diventerà di sei mesi per i dipendenti pubblici.

Quota 103, requisiti: chi può fare domanda

Come è facile immaginare, per poter usufruire del pensionamento via quota 103 sarà necessario il possesso di alcuni requisiti. Nello specifico, i richiedenti dovranno avere almeno 62 anni di età e 41 di contributi.

Inoltre, come anticipato, è necessario considerare la data del possesso dei requisiti. Infatti, questa determinerà la possibilità di accesso alle finestre già definite di aprile e agosto, nel caso in cui il richiedente possedeva i requisiti alla data del 31 dicembre 2022. In caso contrario, si potrà usufruire della finestra mobile precedentemente illustrata.

Pensioni, quota 103: come fare domanda

Per poter presentare la propria richiesta per pensioni quota 103, sarà necessario eseguire la procedura indicata sul sito ufficiale dell’INPS. Si ricorda che per poter accedere al portale INPS sarà necessario utilizzare lo SPID, o la CIE. Una volta fatto accesso al sito INPS, bisognerà recarsi alla sezione “Pensione e previdenza”, per poi proseguire in quella dedicata alle domande di pensione, e poi all’area “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.