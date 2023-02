Concorsi INPS 2023: i posti disponibili

Concorsi Inps 2023: 7 mila assunzioni durante l'anno. Di seguito i requisiti e le info utili per poter inoltrare la propria domanda di partecipazione.

Concorsi INPS: in arrivo migliaia di nuove assunzioni che saranno banditi entro il 2023. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha in programma quasi 7 mila inserimenti di personale entro fine anno. Il reclutamento avverrà mediante nuovi bandi di concorso e scorrimento di graduatorie di precedenti procedure concorsuali.

Concorsi INPS

L’Inps sta portando avanti dallo scorso anno un importante programma assunzionale che porterà ad un notevole incremento dell’organico nel 2023, grazie all’assunzione di quasi 7 mila risorse. Per la precisione, sono oltre 6.600 i posti di lavoro Inps che saranno coperti entro fine anno.

Per selezionare le figure da assumere, quindi, saranno banditi nuovi concorsi INPS per le assunzioni e si procederà allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati o in atto. I nuovi inserimenti serviranno a garantire il turnover del personale e a far fronte a nuovi servizi e responsabilità affidati all’ente previdenziale. Tra i concorsi attesi quest’anno c’è il concorso INPS per 385 posti finalizzato al reclutamento di personale da impiegare per la gestione dell’assegno unico figli. Vediamo nel dettaglio tutte le assunzioni Inps previste nel 2023 e i prossimi concorsi in uscita.

Concorsi INPS: i posti disponibili

In base al piano INPS di assunzioni e concorsi per selezionare personale, nel 2023 saranno reclutate le seguenti figure:

3 dirigenti di I fascia – da assumere attraverso procedura concorsuale;

– da assumere attraverso procedura concorsuale; 20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA (10 unità) e tramite scorrimento di precedenti graduatorie o nuova procedura concorsuale (10 unità);

– da reperire attraverso corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA (10 unità) e tramite scorrimento di precedenti graduatorie o nuova procedura concorsuale (10 unità); 12 medici della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 62 medici della seconda fascia funzionale o, in caso di esaurimento, tramite nuovo concorso;

– da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 62 medici della seconda fascia funzionale o, in caso di esaurimento, tramite nuovo concorso; 47 medici della prima fascia funzionale – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, tramite nuova procedura concorsuale (42 unità) e mediante stabilizzazione di personale medico in posizione di comando (5 unità);

– da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, tramite nuova procedura concorsuale (42 unità) e mediante stabilizzazione di personale medico in posizione di comando (5 unità); 5 professionisti tecnico-edilizi di I livello – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento, nuova procedura concorsuale;

– da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento, nuova procedura concorsuale; 3 professionisti statistico-attuariali di primo livello – tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello già espletato o nuovo bando se esaurita;

– tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello già espletato o nuovo bando se esaurita; 10 professionisti legali di primo livello – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 15 avvocati o, in caso di esaurimento, con nuovo concorso;

– da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso Inps per 15 avvocati o, in caso di esaurimento, con nuovo concorso; 751 unità di area C, posizione economica C1 (consulenti protezione sociale) – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato o nuovo concorso in caso di esaurimento della stessa;

(consulenti protezione sociale) – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato o nuovo concorso in caso di esaurimento della stessa; 751 unità da inquadrare in posizione economica C1 , a seguito di progressione verticale;

, a seguito di progressione verticale; 645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1 – da assumere tramite scorrimento di graduatorie o nuovo concorso;

– da assumere tramite scorrimento di graduatorie o nuovo concorso; 64 unità da inquadrare in posizione economica B1 , a seguito di progressione verticale;

, a seguito di progressione verticale; 1 insegnante – da assumere attraverso forme di reclutamento previste dal comparto scuola.

A queste assunzioni vanno aggiunti 385 posti per personale di Area C da impiegare per la gestione dell’assegno unico e universale per i figli. Si tratta di inserimenti autorizzati dal decreto istitutivo della misura, da effettuare tramite un apposito bando di concorso atteso già lo scorso anno ma slittato, che probabilmente sarà bandito entro fine anno. Altre 4300 risorse saranno assunte scorrendo le graduatorie di concorsi già espletati. Ulteriori inserimenti potrebbero derivare, inoltre, da piano assunzionale 2022, per i posti residuati ancora da coprire.