Tananai, tour estivo dopo Sanremo: concerto a Catania

Tananai ha annunciato le date del tour estivo 2023: si esibirà anche a Catania.

Dopo essere arrivato ultimo a Sanremo 2022, Tananai è rientrato nella “Top 5” di Sanremo 2023 cantando per la prima volta una storia non vissuta in prima persona: si tratta di quella di Olga e Maxim, due giovani ucraini separati a causa della guerra. Una storia, dunque, attualissima, resa nota proprio attraverso il testo e soprattutto al video del brano presentato all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana, intitolato Tango.

Venerdì 5 maggio 2023 l’artista calcherà il palco del Palapartenope di Napoli, per poi tenere altri concerti in altre parti d’Italia.

Spicca l’ultima data del tour di Tanai, quella “siciliana”: il prossimo 11 agosto il cantautore si esibirà infatti alla Villa Bellini di Catania, alle ore 21.00.

I biglietti sono già in vendita online.