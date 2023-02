Carnevale di Sciacca, rinviata la sfilata dei carri: le nuove date

Rinviate le sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca. Ecco le date rese note.

Il carnevale di Sciacca si prepara ad un ritorno diverso rispetto alle date tradizionale dopo anni di Covid e dopo l’edizione del 2020 dove un bimbo di 4 anni perse la vita. Infatti, quest’anno le sfilate dei carri si terranno a maggio. Nello specifico il 20 e il 20 e il 27 e il 28 maggio.

Il Carnevale di Sciacca è uno dei più grandi e antichi di Sicilia noto per le sue sfilate di carri allegorici e i costumi colorati e sfavillanti. Il carnevale di Sciacca si distingue per la sua tradizione secolare, che risale almeno al Seicento, e per la sua particolare tecnica di costruzione dei carri, che utilizza cartapesta e materiali leggeri per creare figure e disegni complessi.

Tuttavia, durante le sfilate i carri sono trainati da centinaia di persone e accompagnati da bande musicale e gruppi folkloristici locali. I costumi, invece, sono molto elaborati e rappresentano personaggi mitologici, fantastici o storici.

Infine, il carnevale di Sciacca è anche conosciuto per la sua vivace animazione notturna, con balli, concerti e spettacoli di cabaret che si svolgono nei locali della città.