Anziana morsa da cane randagio nel Catanese: intervento del Soccorso Alpino

Considerate le condizioni del manto stradale ancora ricoperto dalle abbondanti nevicate degli scorsi giorni, le squadre di soccorso del Sass e del Sagf della Gdf hanno raggiunto la casa della donna con un mezzo speciale cingolato.

Nelle scorse ore un’anziana donna è stata aggredita da un cane randagio nei pressi della sua abitazione, in contrada Filiciusa Milia, nel Comune di Ragalna sul versante sud dell’Etna. Necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, avvertiti dalla Centrale operativa del 118: questi hanno recuperato e soccorso l’anziana.

L’anziana, che è stata morsa alla mano destra, è stata trasferita in ospedale. In particolare, data la difficoltà nel percorrere le strade dell’Etna, i sanitari del 118 hanno atteso con un’ambulanza in un punto di incontro precedentemente concordato con le squadre d’intervento, in particolare nei pressi del bivio di Monte San Leo (lungo la Strada Provincia 92).