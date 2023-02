UNICT – Allerta meteo, riapertura a Catania: chiuse sedi a Ragusa e Siracusa

UNICT, allerta meteo: l'ateneo catanese ha fatto sapere che le sedi di Catania riapriranno domani, mentre resteranno chiuse a Ragusa e Siracusa.

UNICT: a causa dell’allerta meteo rossa in corso oggi, l’Università di Catania aveva disposto la chiusura di tutte le sue sedi e la sospensione delle attività per il 9 febbraio. Tuttavia, la situazione cambierà per quanto riguarda la giornata di domani: infatti, le sedi di Catania riapriranno, mentre resteranno chiuse quelle di Ragusa e Siracusa, dove l’allerta meteo sarà ancora rossa.

Di seguito, la nota dell’Università di Catania:

“A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice arancione diramata questo pomeriggio dalla Protezione civile, nella giornata di domani, VENERDI’ 10 FEBBRAIO, riprenderanno tutte le attività amministrative, didattiche e culturali previste nelle sedi universitarie della città di Catania (Amministrazione centrale, dipartimenti, Scuola Superiore di Catania).

Rimangono invece chiuse le sedi delle strutture didattiche speciali di Ragusa e Siracusa, dove è prevista allerta meteo di codice rosso. Gli studenti che provengono da tali province avranno facoltà di rinviare eventuali prove di esame concordando la nuova data con i docenti”.