Mare Fuori 3, online nuova stagione: dove vederla

Online la terza stagione di mare fuori 3. Da oggi è possibile prendere visione della nuova, tanto attesa, stagione. Ecco dove.

Online la terza stagione tanto attesa di Mare Fuori, serie TV italiana ambientata a Napoli all’interno di un IPM. Mare Fuori, che ha fatto il suo debutto ufficiale a settembre 2020, è una serie tv 100% italiana, tra le più apprezzate dai giovanissimi. Ambientata in un carcere minorile, racconta i drammi dei giovani personaggi, che si trovano rinchiusi in una specie di bolla, che permette loro di scoprirsi e di capire quale strada prendere nella vita. Nella terza stagione i protagonisti della serie sono cresciuti e si troveranno alle prese con l’amore, un sentimento sconosciuto e profondo, al contempo travolgente e destabilizzante.

Mare Fuori: dove vedere la 3° stagione

La terza stagione di Mare fuori è online su Rai Play e dunque registrandosi al sito si potrà guardare da qualunque dispositivo elettronico. Sulla piattaforma di streaming, inoltre, (per chi necessitasse di un breve ripasso), sono disponibili anche le prime due stagioni di Mare Fuori, per un rewatch dell’ultimo minuto.

Prodotto a due anni di distanza della prima messa in onda da Roberto Sessa, e scritto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, Mare Fuori è l’occasione per il pubblico della serie di conoscerne al meglio gli attori, attraverso le loro riflessioni sugli eventi di cui sono stati protagonisti, come se fossero realmente accaduti. Il linguaggio è vicino a quello del mockumentary, un espediente narrativo nel quale eventi di fiction sono commentati come se fossero reali, attraverso l’artificio di un linguaggio documentaristico.

Da oggi, dunque è possibile guardare su Rai Play alcune puntate della nuova stagione e dal 15 febbraio andranno in onda su Rai 2, due volte a settimana.

Inoltre, come già anticipato, è possibile prendere visione anche delle prime due stagione e dunque dei 25 episodi che raccontano la storia di alcuni ragazzi che fanno parte di famiglie “importanti” a Napoli e in tutta Italia che dovranno scontare la pena all’interno dell’IPM di Napoli e dunque rapportarsi ogni giorno con i propri compagni.