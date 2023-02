Mare Fuori 3, seconda parte online da oggi: come vederla e dove

L'attesa per la seconda parte di Mare Fuori 3 è ormai solo un ricordo. In questa nuova stagione sono stati molti i colpi di scena, tuttavia la seconda parte promette altrettanto. In dettaglio come poter vedere l'ormai famosissima serie TV.

Dopo il grande successo con oltre 80 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma RaiPlay delle prime due stagioni dell’ormai famosissima serie TV “Mare Fuori”, è arrivata la seconda parte della terza stagione. I primi sei episodi hanno scatenato le emozioni dei milioni di telespettatori e fans di tutta la nazione e del mondo, regalando tanti colpi di scena e momenti che difficilmente verranno dimenticati.

Il lancio della serie televisiva è stato pubblicizzato anche durante una serata del festival di Sanremo con la straordinaria partecipazione degli attori del momento più amati da parte degli italiani. Dunque cresce a dismisura l’attesa per scoprire cosa regalerà questa seconda parte di Mare Fuori ai propri appassionati.

Quando e come vedere la seconda parte della terza stagione di Mare Fuori

È possibile vedere Mare Fuori sulla piattaforma streaming RaiPlay, non solo la seconda parte di quest’ultima stagione, bensì anche le stagioni precedenti. Le puntate si intitolano “Per nascere bisogna morire”, “Un giorno tutto finisce”, “Le fasi dell’amore”, “Le regole dell’amicizia”, “Un’amicizia è per sempre”, “La scelta”. Il passaggio in tv avverrà da mercoledì 15 febbraio 2023 su Rai 2 in 6 prime serate con 2 episodi a settimana.