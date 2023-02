Stasera in TV: in onda “Sanremo 2023” e “La casa di famiglia”

Ancora pioggia battente e serata gelida? Divano, plaid e TV sono le soluzioni migliori: ecco la programmazione del piccolo schermo di stasera.

La serata è troppo fredda per raggiungere i Cinema Catania? Nessun problema, il palinsesto di oggi offre diverse opportunità, eccone alcune scelte per voi dalla redazione di LiveUnict.

Sanremo 2023 [Rai 1, ore 20:40]: dal Teatro Ariston, Amadeus conduce il quarto appuntamento con il 73esimo Festival di Sanremo.

La casa di famiglia [Canale 5, ore 21:21]: è la storia rocambolesca di una famiglia composta da papà Sergio, in coma da cinque anni, e i suoi quattro figli Alex, Oreste, Giacinto e Fanny: Alex è il classico dongiovanni che gestisce un circolo sportivo, Oreste è un musicista di poco successo, Giacinto un businessman spento dalla vita e Fanny una divorziata abbandonata dal marito. Colpi di scena e risate assicurate.

Un giorno di pioggia a New York [Rai Movie, ore 21:10]: Ashleigh è una studentessa dell’Università di Yardley e coglie al volo l’occasione di intervistare per il giornale dell’università un famoso regista che si trova a Manhattan. Ad accompagnarla per la “Grande Mela” è il fidanzato Gatsby, originario del luogo. Tuttavia, i piani verranno travolti da una serie di imprevisti che ostacoleranno i due fidanzati che per tutta la giornata non riusciranno mai ad incontrarsi.