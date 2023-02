Stasera in TV: in onda “Missouri” e “Un’estate in Vietnam”

La redazione di LiveUnict consiglia film e programmi da guardare stasera in TV. Ecco una selezione dei migliori titoli.

Wrong turn – The foundation [Rai 4, ore 21:10]: Sei amici si dirigono sui monti Appalachi per un’escursione. Nonostante gli ammonimenti, i ragazzi lasciano il sentiero avventurandosi nel bosco: lì qualcuno è pronto a dar loro la caccia.

Mossouri [Rai movie, ore 21:10]: Montana, seconda metà 800. Il cacciatore di taglie Lee Clayton è sulle tracce del ladro di cavalli Tom Logan. Chi vincerà?

Eiffel [TV 8, ore 21:30]: Dopo aver terminato il suo lavoro con la Statua della Libertà, Gustave Eiffel è all’apice della carriera. Il governo francese vorrebbe che creasse qualcosa di spettacolare per l’Esposizione Universale del 1889 a Parigi ma Eiffel è interessato solo al suo progetto della metropolitana. Tutto però cambia il giorno in cui incrocia nuovamente il primo amore di gioventù. La loro relazione proibita servirà da motore per un progetto che cambierà per sempre il paesaggio della capitale francese: la Torre.

Un’estate in Vietnam [Rai 5, ore 21:20]: Decisa a cambiare prospettive di vita, Paula si lascia alle spalle il matrimonio con Lars e va in Vietnam per diventare cuoca, ma arrivata in aeroporto viene fermata e le viene ritirato il passaporto. Dopo essere stata morsa da un serpente si sveglia in un villaggio a lei sconosciuto. Ancora stordita a causa del veleno si mette in viaggio per trovare un modo di contattare Danh e per tornare da Marie.