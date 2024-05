Playoff Serie C, Atalanta U23-Catania: dove vederla

Playoff Serie C, Atalanta U23-Catania: trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Ecco dove vedere il match in TV.

Playoff Serie C: tutto pronto per il via agli spareggi per la promozione in Serie B. Il Catania, alla luce di quanto accaduto in questa stagione, con la vittoria della Coppa Italia Serie C, ha guadagnato di diritto un posto nella fase nazionale di questi playoff. Il sorteggio ha decretato che, per questo ottavo di finale, il Catania dovrà affrontare l’Atalanta U23. Di poco fa è la notizia che ha vietato la trasferta dei tifosi rossazzurri allo stadio comunale di Caravaggio, in provincia di Bergamo, impianto casalingo dei nerazzurri, al loro primo anno di nascita, sposando il progetto delle seconde squadre sulla scia di quanto già fatto dalla Juventus con la Next Generation.

Atalanta U23-Catania: dove vederla

Vista la trasferta vietata, i tifosi dovranno attendere il match di ritorno allo stadio “Massimino” per vedere il Catania affrontare la squadra nerazzurra, partita in programma il prossimo 18 maggio.

L’ incontro sarà visibile su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma satellitare, i quali potranno usufruire anche di Sky Go, scaricabile sui dispositivi mobili, e anche in streaming sull’app di NOW per chi ha sottoscritto un abbonamento al pacchetto corrispondente.