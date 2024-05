Playoff Serie C, Atalanta U23 – Catania: vietata trasferta ai tifosi etnei

Playoff Serie C: arrivata la decisione da parte delle autorità competenti. Trasferta in terra bergamasca vietata per i tifosi etnei.

Playoff Serie C: cresce l’attesa per l’inizio della fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie B che vede il Catania impegnato grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C. Al sorteggio, i rossazzurri hanno pescato l’Atalanta U23, un avversario ostico per Zeoli e i suoi che dovranno mettersi alle spalle un campionato non all’altezza delle aspettative.

Il match è in programma domani sera, martedì 14 maggio, alle ore 20:30 allo stadio Comunale di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Ma il Catania non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi ai quali è stata vietata la trasferta in terra bergamasca. La decisione è stata presa dalle autorità competenti nel merito, per ragioni di sicurezza. Non saranno, pertanto, venduti biglietti a tutti i tifosi etnei residenti nella provincia di Catania e non.