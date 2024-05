Playoff Serie C, Catania-Atalanta U23: dove vederla

Gli uomini di mister Zeoli si preparano alla gara di ritorno al Massimino contro la formazione bergamasca: ecco dove poterla vedere in TV.

Dopo lo 0-1 ottenuto a Caravaggio, in virtù del goal messo a segno dal numero 13 Bouah, il Catania si prepara alla sfida di ritorno del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C contro l’Atalanta Under 23 col vantaggio di poter giocare per due risultati, sfida in programma Sabato 18 maggio 2024 alle ore 20:30 allo stadio Angelo Massimino.

Gli etnei, infatti, pareggiando o anche perdendo al ‘Massimino’ con un gol di scarto si qualificherebbero in quanto testa di serie (essendo i vincitori della Coppa Italia), mentre la squadra ‘B’ della Dea avrà l’obbligo di vincere entro i 90 minuti. Il regolamento, infatti, non prevede che si vada ai tempi supplementari.

Catania- Atalanta U23: dove vederla

La sfida del Massimino, che vedrà un Massimino stracolmo di tifosi rossazzurri, in ogni settore dello stadio, sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 20:30 su Sky Sport (canale 254) e Sestarete (canale 81 del digitale terrestre, visibile solo in Sicilia) e in diretta streaming sulla piattaforma NOW TV.