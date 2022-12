Netflix, addio alla condivisione delle password: cosa cambierà dal 2023

Novità in arrivo in casa Netflix dal 2023: il colosso dello streaming dice addio alla condivisione delle password. Cosa cambierà dall'inizio dell'anno?

Il 2023 è in arrivo, e porta con sé una ventata di novità anche in casa Netflix. Non si tratta delle classiche nuove uscite mensili, bensì di una modifica che potrebbe far storcere il naso a numerosissimi “fedeli” della notissima e amatissima piattaforma streaming: la fine della condivisione delle password, cambiando, così, di fatto, le carte in tavola per chi ama seguire i propri film e serie preferiti da dispositivi diversi allo stesso momento.

Secondo le prime indiscrezioni al riguardo, arrivate dal Wall Street Journal, la piattaforma streaming, una volta notato l’accesso da un dispositivo diverso dai soliti, potrebbe adottare un sistema di identificazione che confermi, per l’appunto, l’identità del possessore al quale è intestato l’abbonamento. La modifica, secondo quanto spiegato dal Journal, arriverebbe inizialmente negli Stati Uniti a inizio 2023, per poi spostarsi, nei mesi a seguire, in Asia, Sud America, Europa.

Con 100 milioni di abbonati, Netflix lancia così una scommessa: la novità, infatti, sembrerebbe da un lato non ben accolta; dall’altro canto, secondo gli analisti che hanno condotto le ricerche di mercato per il colosso streaming, questo potrebbe portare a un gran guadagno: ben 721 milioni di dollari, poiché molti, in fase di questionario, hanno sottolineato come sarebbero disposti a pagare in più per far usufruire dell’accesso alla piattaforma a tutta la famiglia. Sarà questa, allora, la novità in arrivo? Nuovi abbonamenti, maggiorati per ciascun membro incluso nell’abbonamento? Non resta che scoprire le novità in arrivo da parte di Netflix nel 2023.