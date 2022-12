Stasera in TV: in onda “Aladdin” e “La banda dei Babbi Natale”

Stasera in TV film in prima serata, natalizi e non. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Il Natale è ormai un ricordo, ma Capodanno è già alle porte: in questa “pausa” si consiglia di riposare godendo di un buon film. Non sarà necessario raggiungere un cinema Catania: anche il piccolo schermo offre ottime proposte. Ecco le migliori.

Aladdin (Film) [Rai 1, ore 21:25]: non solo il classico Disney del 1992. In prima visione il film del 2019, con Will Smith nei panni del genio, che racconta le vicende di un giovane senza denaro, che sopravvive grazie a piccoli furti nella città di Agrabah ma che s’innamora di una principessa.

La banda dei Babbi Natale [Canale 5, ore 21:21]: esilarante commedia natalizia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel corso della Vigilia di Natale, i tre finiscono in questura: su di loro ricade l’accusa di furto. Nel corso dell’interrogatorio accadrà l’impensabile.

Billy Elliot [Italia 1, ore 21:20]: nell’Inghilterra del 1984, un ragazzo della classe operaia scopre di avere un talento nascosto per la danza.