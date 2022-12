Stasera in TV: in onda “Mamma ho perso l’aereo” e “Notting Hill”

Venerdì sera noioso? Nessuna paura la Redazione di LiveUniCT vi consiglia i film e i programmi da non perdere stasera in TV in questo weekend pre-natalizio.

Cinema Catania troppo lontani e troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura anche il piccolo schermo offre un palinsesto molto interessante.

Ballando con le stelle [Rai 1, ore 20:30]: In diretta dal Foro Italico, va in onda la nuova edizione di Ballando con le stelle, dove i vip si sfideranno a colpi di ballo.

Mamma ho perso l’aereo [Italia Uno, ore 21:20]: Una famiglia decide di passare il Natale fuori casa, ma il giorno della partenza dimenticano il piccolo Kevin a casa, il piccolo vivrà il Natale con degli ospiti particolari.

Notting Hill [Rete4, ore 21:25]: Un’attrice entra per caso in un negozio di libri, il proprietario si innamora perdutamente di lei e tra i due inizia una particolare storia d’amore.

Natale a 5 stelle [Canale 5, ore 21:20]: Il Premier Rispoli, si ritrova in vacanza in un hotel a 5 stelle in occasione delle feste natalizie, fino a quando non trova un cadavere in albergo e farà di tutto per coprire lo scandalo.