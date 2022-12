Stasera in TV: in onda “L’attimo fuggente” e “Sissi 2”

Mercoledì sera noioso? Nessun timore la redazione vi consiglia film, serie e programmi da non perdere per nessuna ragione stasera in tv.

Meraviglie – Stelle d’Europa[Rai 1, ore 21:25]: Nuova serie di Meraviglie, un documentario condotto da Alberto Angela dove sarà possibile ammirare le meraviglie di tutta Europa.

L’attimo fuggente [ItaliaUno, ore 21:20]: In un college del New England arriva John un insegnante di letteratura che si fa conoscere per i suoi metodi di lavoro assolutamente inconsueti per il posto in cui si trova e soprattutto per i tempi, con atti spesso plateali riuscirà ad ottenere la stima dei suoi alunni.

Gifted – Il dono del talento[Rai 3, ore 21:20]: Frank vive da solo ma si ritrova ad accudire la nipote Mary, che ha un grandissimo talento per la matematica, questo talento tuttavia la isola dal mondo e soprattutto dai compagni di classe.

Sissi 2 [Canale 5, ore 21:20]: Seconda stagione sulla Principessa Sissi che dovrà affrontare varie questioni politiche e amorose per poter rimanere al trono.