Stasera in TV: in onda “Bohemian Rhapsody” e “Mare Fuori 3”

Stasera in TV: marzo inizia con imperdibili proposte televisive. Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Cinema Catania difficili da raggiungere? La redazione di LiveUnict è qui per per consigliarvi tutto ciò che di buono che ha da offrire il piccolo schermo questa sera.

Bohemian Rhapsody [RaiUno, ore 21:30]: il celebre film che racconta la vita del famosissimo cantate Freddy Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dagli inizi della band alla consacrazione mondiale. Film vincitore di ben quattro Oscar e Due Golden Globe.

Mare Fuori 3 – L’amore non esiste [RaiDue, ore 21:20] Latifah continua ad accusare la distaTASRRAnza da Kubra, mentre il rapporto tra Cardiotram e Gemma è sempre più arrivato al limite. Inoltre, in quest’ultima puntata Filippo e Nad incontrano Carmine.

Sopravvissuti [Canale 20, ore 21:04]: in un futuro non così tanto distante la popolazione terrestre è stata completamente decimata a causa di un cataclisma. Ann dopo essersi rifugiata in una zona sicura incontra Loomis, uno scienziato sopravvissuto. La solitudine avvicina sempre più i due protagonisti, fin quando l’arrivo di un altro sopravvisuto stravolgerà tutto.

Il segreto del mio successo [Twenty Seven, ore 21:10]: Brantley, un giovane ragazzo intelligente e povero, un giorno si reca dallo zio a New York, un lontano e ricco parente. Howard, lo zio, assume Brantley come fattorino, tuttavia il giovane protagonista riesce a sdoppiarsi e a farsi passare per dirigente, acquistando la fiducia di tutto. Inoltre, la zia si innamora di lui non riconoscendolo, ma il giovane è innamorato della bella Christy, l’amante di Howard.