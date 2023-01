Catania, bar diventa discoteca abusiva: agenti interrompono serata e chiudono locale

Il titolare è stato denunciato e sanzionato.

A Catania chiusa una discoteca abusiva nella quale era in corso una serata danzante, a cui stavano partecipando circa 300 giovani, la maggior parte di quali minorenni.

La chiusura, attuata dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Catania in seguito ad un controllo, è scattata lo scorso sabato. Gli agenti hanno accertato che il locale, autorizzato come bar, in realtà svolgeva una vera e propria attività di discoteca.

Il titolare è stato denunciato perché non era stata effettuata verifica della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e perché non vi erano uscite di sicurezza idonee. Lo stesso è anche stato sanzionato perché senza licenza di Pubblica sicurezza.