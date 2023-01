Comune di Catania: via a voucher da 300 euro per promuovere lo sport

Sta per arrivare il nuovo progetto del Comune di Catania, che consiste in un voucher da 300 euro per i ragazzi dai 6 ai 17 anni, per favorire l'integrazione sportiva.

Sta per avviarsi il nuovo progetto del Comune di Catania, dal nome: “Sport e Inclusione – La scoperta dei Campioni nei quartieri”. Si punta al rilascio di un voucher da 300 euro per ogni figlio da poter utilizzare presso enti e associazioni sportive convenzionate col Comune di Catania per le attività sportive come rimborso integrale o parziale della quota di iscrizione e frequenza ai corsi.

L’iniziativa è stata portata avanti già da settembre scorso dalla Direzione Politiche Comunitarie del Comune di Catania, Servizio attuazione fondi UE Progetti Riqualificazione Urbana Transizione Green-Sport. La misura è destinata alle famiglie con figli minori tra 6 e 17 anni residenti a Catania, con Isee non superiore ai 30.000 euro .

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere lo sport tra i bambini e gli adolescenti come momento di benessere fisico, mentale e di socializzazione, favorendo l’inclusione e la partecipazione ad esperienze di gruppo e di condivisione, nel rispetto delle regole, dell’altro e della sicurezza e scoprire i “campioni” nei quartieri cittadini. L’importo messo a disposizione dal Comune di Catania per la stagione sportiva 2022/2023 è pari a 700.000 euro e riguarda oltre 2000 ragazzi, che potranno usufruire del sostegno economico per fare sport sui fondi comunitari REACT-EU assegnati al PON Metro 2014-2020.