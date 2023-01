Sequestrata bici trasformata in moto nel Catanese: aveva anche motore a scoppio

Nel Catanese, una bici trasformata in moto è stata sequestrata dopo essere stata coinvolta in un incidente: aveva anche il motore a scoppio.

Rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Acireale, una bici trasformata in velocipede, con tanto di motore a scoppio, è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale che sono intervenuti sul posto in maniera tempestiva.

Fortunatamente, non sono stati registrati feriti o danni importanti. Gli agenti non hanno potuto fare a meno di notare il mezzo di trasporto e dopodiché adempiere al loro dovere sottoponendo al sequestro l’insolito veicolo, che non sembrerebbe essere l’unico esemplare almeno in quel di Aci Catena, luogo da cui proviene e dove sarebbe stato anche assemblato. Il veicolo attualmente dovrebbe avere come destinazione il garage della caserma della polizia municipale.